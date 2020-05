Corona-Lockerungen: So geht es mit Saunadorf und Familienbad im MK weiter

Lüdenscheid - Da das Familienbad am Nattenberg kein reines Freibad ist, gelten dort verschärfte Regeln, die Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann, der für beide Einrichtungen verantwortlich zeichnet, zu einer schweren Entscheidung bringen.

Darauf, in die Sauna oder das Familienbad gehen zu können, müssen die Lüdenscheider noch warten. Auch wenn nach der neuesten Coronaschutzverordnung, die am Samstag (30. Mai) in Kraft tritt, das Bahnen-Schwimmen in Hallenbädern wieder erlaubt ist, hat sich Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann, Prokurist bei der Bäderbetrieb Lüdenscheid GmbH, dazu entschieden, das Familienbad am Nattenberg nicht zu öffnen.

Bis zum Donnerstag wartete Schmidt-Werthmann auf Hygienevorgaben und weitere Bestimmungen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen. Nun ist klar: Das Saunadorf bleibt weiterhin geschlossen. Genauso verhält es sich mit dem Familienbad.

„Wir warten noch auf weitere Lockerungen“, sagt Schmidt-Werthmann. Ganz zufrieden mit der Herangehensweise der Landesregierung ist der Lüdenscheider nicht. „Wir hätten uns mit Bekanntgabe des Öffnungsdatums auch die Hygienevorschriften gewünscht. Dann hätten wir uns vernünftig vorbereiten können.“

Zwar gibt es rein rechtlich die Möglichkeit, das Familienbad zu öffnen. Allerdings schätzt Schmidt-Werthmann die Situation wie folgt ein: „Es müssen überall, also auch im Becken selbst, die Abstandsregelungen eingehalten werden. Das ist für uns nicht seriös umsetzbar. Deshalb bleibt das Bad weiterhin geschlossen.“ Einen etwas ungewöhnlichen Vergleich zieht der Prokurist auch: „Das ist, als würde man einen Autobahnabschnitt öffnen, den man aber nur mit dem Bobbycar befahren darf.“

Klar ist: „Es ist alles bereit. Die Mitarbeiter sind schon nervös und wir können hoffentlich bald wieder öffnen.“