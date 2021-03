Hotspot am Sonntag: Schon elf MK-Städte über 100er-Marke - zwei über 200

Lüdenscheid - zweitgrößte Stadt im Märkischen Kreis - ist der Hotspot im Corona-Hotspot. Der Märkische Kreis hat am Freitag erneut die lokalen Inzidenzen veröffentlicht. Dabei liegt die Bergstadt an der Spitze im MK.

Update vom 14. März, 16.06 Uhr: Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Freitag und Samstag um drei auf 285 an. Im selben Zeitraum wurden zudem 245 Neuinfektionen im Märkischen Kreis gezählt. Das sind 75 mehr als vor einer Woche. Insgesamt tragen nach Angaben des Kreises 990 das Coronavirus in sich. Allein in den zurückliegenden sieben Tagen wurden 643 Märker positiv getestet. Elf Kommunen im MK haben inzwischen eine Hotspot-Inzidenz von mehr als 100., zwei davon liegen sogar über 200.

Stadt Lüdenscheid Kreis Märkischer Kreis Fläche 87,02 Quadratkilometer Einwohner 72.313 (31. Dez. 2019)

Lokale Schwerpunkte bleiben die großen Städte. Iserlohn wies am Sonntag eine Inzidenz von 182,3, Lüdenscheid sogar von 214,3 auf. Hotspot ist Halver mit einem Wert von 217,6. Über der Marke von 100 liegen auch Plettenberg (178,3), Hemer (173,2), Meinerzhagen (162,0), Nachrodt-Wiblingwerde (152,8), Herscheid (143,8), Kierspe (130,3), Werdohl (124,6) und Menden (115,9). Es folgen Altena (59,8), Balve (26,8) Schalksmühle (19,4) und Neuenrade (0). Der Märkische Kreis zieht zur Beurteilung der Lage weitere Aspekte neben der Inzidenz heran.

Lokale Inzidenzen: Lüdenscheid bleibt Hotspot im MK - acht Städte über 100

Update vom 12. März, 11.45 Uhr: Weiterhin keine Entspannung der Corona-Lage in Lüdenscheid: Auch am Freitag bleibt die Kreisstadt bei den lokalen Inzidenzen der Hotspot im Märkischen Kreis. Mit 179,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bleibt die Inzidenz gegenüber dem Vortag zwar unverändert, dennoch bleibt Lüdenscheid an der Spitze. Auf Anfrage teilte eine Stadtsprecherin mit, dass man keine Erklärung für die hohen Neuinfektionszahlen in Lüdenscheid habe. Man stehe in enger Abstimmung mit dem Märkischen Kreis, wenn es um mögliche zusätzliche Coronaschutzmaßnahmen geht.

Auf Platz zwei liegt weiterhin Plettenberg (174,3) vor Hemer (161,5) und Iserlohn (158,4). Ebenfalls über der 100er-Marke liegen Halver (130,6), Kierspe (117,9), Herscheid (115,0) und Meinerzhagen (112,9). Unter einer Inzidenz von 50 liegen Altena (41,9) und Balve (26,8). Lediglich einen Corona-Fall gab es in den vergangenen sieben Tagen in Schalksmühle (9,7) und Neuenrade (8,4).

Viele Neuinfektionen: Lüdenscheid ist jetzt Hotspot im Hotspot MK

Update vom 11. März, 12.22 Uhr: Auffallend sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Lüdenscheid seit etwa zwei Wochen. Zunehmend konzentriert sich damit das Infektionsgeschehen neben Iserlohn auf die Kreisstadt. Auch die Verlängerung einer Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht in der Innenstadt brachte demnach nicht gewünschte Entspannung der Lage. In NRW ist der Märkische Kreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 141,4 Hotspot Nummer eins, deutschlandweit liegt er auf Platz 24. Das liegt auch an der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Lüdenscheid.

Wie der Märkische Kreis auf seinem neuen Dashboard meldet, hat die Stadt Lüdenscheid am Donnerstag eine lokale Inzidenz von 179,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und liegt damit knapp vor Plettenberg mit 178,3. Auf Platz drei befindet sich inzwischen Hemer mit einer Inzidenz von 164,4.

Iserlohn folgt auf Platz vier mit einer Inzidenz von 153,0. Auch Halver, Kierspe und Herscheid liegen noch über der 100er-Marke. Auf der anderen Seite gibt es in Neuenrade (8,4), Balve (26,8), Nachrodt-Wiblingwerde (45,8) und Schalksmühle (38,9) nur sehr wenige Neuinfektionen.

Nach Angaben des Märkischen Kreises sind in Lüdenscheid in den letzten sieben Tagen insgesamt 130 Neuinfektionen gemeldet worden. Bei der Interpretation der lokalen Inzidenzen mahnt der Märkische Kreis aber zur Vorsicht, zumindest bei den kleineren Kommunen: Bereits wenige Infektionen können in kleinen Kommunen zu stark steigenden Inzidenzwerten führen, da der Wert sich auf die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner bezieht. Gäbe es beispielsweise in einer Kommune mit 10.000 Einwohnern in sieben Tagen 50 Neuinfektionen, würde sich daraus ein Inzidenzwert von 500 ergeben. Auf Kreisebene müsste es für eine solche Inzidenz über 2.000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche geben, teilt der Kreis mit.

