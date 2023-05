Corona im MK: So teuer war’s – Stundenlohn von 150 Euro

Von: Jan Schmitz

In den Impfstellen in Lüdenscheid und in Iserlohn sowie durch die mobilen Teams des Impfzentrums wurden bis Ende September 2021 insgesamt etwa 294 000 Impfungen durchgeführt. © Sebastian Gollnow/dpa

Nach mehr als drei Jahren Pandemie kann der Märkische Kreis – als Untere Gesundheitsbehörde zuständig für Corona-Tests, Nachverfolgung und Impfung – einen vorläufigen Strich unter seine Corona-Rechnung machen. Das Ergebnis: Allein für das kreisliche „Gesundheitsmanagement“ und alle damit verbundenen Aufgaben gab die Kreis-Kasse fast 50 Millionen Euro aus.

Lüdenscheid – Nur ein Teil des Geldes wurde zum Beispiel aus Landesmitteln oder von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) erstattet. So bleiben immer noch 30 Millionen Euro auf dem Corona-„Deckel“ stehen. Schulden, die nun über Jahrzehnte abgestottert werden müssen.

Seit diesem Jahr spielt die Pandemie in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch eine Nebenrolle. Es besteht keine Testpflicht mehr, es gibt keine Kontaktverfolgung mehr und keine Impfaktionen mehr. Am Donnerstag, 25. Mai, wurde dann auch noch der Sonderstatus der Covid-19-Impfung von der Ständigen Impfkommission aufgehoben und die Impfung in die allgemeinen Impfempfehlungen aufgenommen. Das war einmal ganz anders, auch im Märkischen Kreis.

Mit den ersten Coronawellen im Jahr 2020 nahm die Kontaktnachverfolgung einen großen Raum ein und band enorme Personalkapazitäten, zwischenzeitlich unterstützten sogar Soldaten der Bundeswehr das Kreisgesundheitsamt im Märkischen Kreis. Nachdem Ende 2020 die ersten Impfstoffe bereitstanden, baute der Märkische Kreis binnen Wochen eine Impf-Logistik- und -Infrastruktur mit Impfzentren in Lüdenscheid und Iserlohn auf. Hier mussten Immobilien angemietet und Ärzte und Personal für die Impfungen gewonnen werden.

Der Märkische Kreis hat seit 2020 sämtliche angefallenen Corona-Kosten dezidiert aufgelistet, denn – um den Kreis-Haushalt nicht zu überlasten – durfte während der Pandemie jeder ausgegebene Corona-Schulden-Euro in einen eigenen Sonderhaushalt überführt werden. Dort stehen nun rund 30 Millionen Euro in den Büchern, die über 50 Jahre zurückgezahlt werden müssen. Zur Verdeutlichung: Das sind zwei Generationen.

Tatsächlich ausgegeben wurden vom Märkischen Kreis in drei Jahren 49,5 Millionen Euro. 2020 fielen 7,4 Millionen Euro an, im zweiten Corona-Jahr waren es dann 15,56 Millionen Euro und im Jahr 2022 dann 26,5 Millionen Euro. Das Land NRW und zu einem geringen Teil die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe übernahmen einen Teil der Kosten. In dem Sonderhaushalt wurden die angefallenen Corona-Kosten dann nach Abzug der Erstattungen „isoliert“.

Da die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe noch für das Jahr 2023 besteht, kann nach derzeitigem Kenntnisstand erst mit dem dann zu erstellenden Jahresabschluss eine Gesamtaussage zur finanziellen Belastung getroffen werden.

2020 betrug das Defizit 7,35 Millionen Euro, weil im ersten Corona-Jahr kaum etwas erstattet wurde. 2021 blieben dann 8,46 Millionen Euro Schulden beim Kreis stehen. 2022 stieg das Defizit dann um rund 14,4 Millionen Euro an, obwohl das Land 11,4 Millionen Euro und die KVWL rund 700 000 Euro Erstattungsleistungen zuschoss. Und es könnte sogar noch teurer werden, wie Kreissprecher Alexander Bange mitteilte: „Da die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe noch für das Jahr 2023 besteht, kann nach derzeitigem Kenntnisstand erst mit dem dann zu erstellenden Jahresabschluss eine Gesamtaussage zur finanziellen Belastung getroffen werden.“

Der Märkische Kreis hat auf Anfrage unserer Zeitung einige Kostenpunkte zusammengestellt. So beliefen sich die Ausgaben für die Durchführung und Koordinierung des Impfgeschehens im Märkischen Kreis auf insgesamt rund 6,7 Millionen Euro, die vollständig erstattet wurden. Das gilt auch für die Mietzahlungen für Gebäude: 2020 wurden 13 020 Euro für Mieten zum Beispiel für die Impfzentren bezahlt, 2021 waren es 724 285 Euro und 2022 noch 77 594 Euro.

Die höchsten Kosten fielen allerdings für das Personal an. Der Märkische Kreis rechnete allein für den Einsatz von tariflich Beschäftigten und Beamten Personalaufwendungen in Höhe von fast 10 Millionen Euro ab. © Oliver Berg/dpa

Laufen auch nach dem Ende der Pandemie noch Mietverträge weiter? Kreissprecher Bange sagt: „grundsätzlich nein.“ Der Kreis habe bekanntlich zwei Impfzentren angemietet, in Iserlohn und Lüdenscheid in der Schützenhalle Loh. Bange: „Beide Mietverträge sind beendet. Darüber hinaus gab es ein Kontaktnachverfolgungszentrum in Lüdenscheid an der Buckesfelder Straße 110. Hier läuft der Mietvertrag zwar weiter, der Raum wird aber mittlerweile für andere Zwecke genutzt, hier für Jugend und Bildung.“ Für Dienst- und Schutzkleidung wurden in drei Jahren mehr als 23 000 Euro ausgegeben 2020: 12 146 Euro, 2021: 8123 Euro und 2022: 3448 Euro).

Die höchsten Kosten fielen allerdings für das Personal an. Der Märkische Kreis rechnete allein für den Einsatz von tariflich Beschäftigten und Beamten Personalaufwendungen in Höhe von fast 10 Millionen Euro ab (2020: 4,09 Millionen Euro, 2021: 5,07 Millionen Euro und 2022: 875 000 Euro.

Auch ärztliches Personal – insbesondere während der Impfkampagne – musste vom Märkischen Kreis bezahlt werden. Um den Bedarf zu decken und niedergelassene Ärzte, aber auch bereits aus dem Berufsleben ausgeschiedene Mediziner für die Arbeit in den Impfzentren zu gewinnen, wurden attraktive Vergütungen ausgelobt. Bis zu 150 Euro pro Stunde wurde im Märkischen Kreis während der Impfkampagne an Ärzte gezahlt, die sich zur Verfügung stellten, wie Kreissprecher Bange bestätigte.