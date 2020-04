Corona: HNO-Praxis im MK muss Kurzarbeit anmelden - der Grund: Infektionsschutz

Vor wenigen Wochen wäre das undenkbar gewesen

+ © Benkhofer Dr. Gudrun Benkhofer in ihrer Praxis. © Benkhofer

Lüdenscheid – Dr. Gudrun Benkhofer kann es gar nicht so richtig fassen: „Das ist krass! Wir haben tatsächlich Kurzarbeit anmelden müssen.“ Kurzarbeit in einer bestens etablierten HNO-Praxis mitten in der Stadt – das wäre vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen.