Das Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid ist die größte Schule in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - An der größten Schule in Lüdenscheid gibt es eine bestätigte Corona-Infektion. Ein Schüler, der sich in einem Risikogebiet aufgehalten hatte, bemerkte bei sich Symptome.

Nach Informationen unserer Zeitung hat es am Berufskolleg für Technik (2.500 Schüler) in Lüdenscheid einen Corona-Fall gegeben. Ein Schüler wurde positiv getestet. Er hatte am Donnerstag bei sich Symptome bemerkt und sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Der sofort durchgeführte Test brachte ein positives Ergebnis. Zuvor hatte er sich in einem Risikogebiet aufgehalten. Zuletzt war er am Donnerstag in der Schule.

Die Kontaktnachverfolgung durch das Kreisgesundheitsamt läuft. Bislang wurden ein Lehrer und 27 Schülerinnen und Schüler unter Quarantäne gestellt. Sie erhielten eine E-Mail und müssen ein Fieber-Tagebuch führen. Wann und wie die Schüler getestet werden, steht noch nicht fest.

Auch aus der Grundschule Wehberg wurde ein positives Testergebnis auf Corona gemeldet. Mehrere Schüler und eine Lehrerin stehen unter Quarantäne.

Alle Informationen rund um das Virus gibt es in unserem Corona-Newsblog für den Märkischen Kreis.