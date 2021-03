Corona-Ausbruch in Abschlussklasse im MK - weitere Fälle an Grundschulen

An drei Grundschulen in Lüdenscheid gab es Corona-Fälle.

Nach der Öffnung der Grundschulen zum 22. Februar und der schrittweisen Öffnung der weiterführenden Schule zum Beispiel für Abschlussklassen hatte der Märkische Kreis mit einem Anstieg der Fallzahlen in den Schulen gerechnet. Damit lag er richtig.

Update vom 9. März, 9.33 Uhr: In den Schulen im Kreis sind inzwischen 26 Corona-Fälle aktenkundig (Stand 8. März). Wie die Stadt Lüdenscheid bestätigte, wurden allein an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule in Lüdenscheid vier Schüler der Abschlussstufe Q2 sowie eine Lehrkraft positiv getestet. Die ersten Corona-Fälle datieren aus der vergangenen Woche, am Montag kam ein weiterer Schüler hinzu. Die Schule hat darauf in der Q2 wieder auf Distanzunterricht umgestellt.

Neben der Grundschule Lösenbach in Lüdenscheid gibt es nach Stadt-Angaben nun auch Fälle an der Tinsberger Grundschule – dort ist ein Schüler positiv, neun Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne – sowie an der Grundschule Bierbaum. Dort ist nach Angaben der Stadt Lüdenscheid eine Lehrkraft positiv getestet worden. Sie hatte zuvor in drei geteilten Klassen unterrichtet. 30 Schülerinnen und Schüler müssen nun vorerst zuhause bleiben. Das Gesundheitsamt wurde eingeschaltet.

Nach Rückkehr zum Präsenzunterricht: Corona-Fall an Grundschule im MK

Update vom 2. März, 15.42 Uhr: Nach der Öffnung der Grundschulen zum 22. Februar hatte der Märkische Kreis mit einem Anstieg der Fallzahlen in den Schulen gerechnet. Inzwischen gibt es 13 Positiv-Nachweise an Schulen im MK. Wie die Stadt Lüdenscheid auf Anfrage mitteilte, befindet sich darunter ein Corona-Fall in einer Klasse der Grundschule Lösenbach in Lüdenscheid. Ein Schüler wurde nach Angaben des Gesundheitsamts des Märkischen Kreises positiv auf das Coronavirus getestet. Das Testergebnis lag der Behörde am Wochenende vor.

Daraufhin wurden insgesamt 16 Schüler und Lehrer der Grundschule Lösenbach unter häusliche Quarantäne gestellt. Unter den Kontaktpersonen sind nach Stadtangaben auch Kinder der Notbetreuung. Andere Klassen sind nicht betroffen. Die Schule achtet streng auf die Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln. Eine Durchmischung der Schüler verschiedener Klassen findet nicht statt.

Das infizierte Kind befand sich in einer Klasse mit Wechselunterricht, sodass nur ein Teil der Klassenkameraden in Quarantäne muss. Neben der Lüdenscheider Grundschule gibt es in Lüdenscheid drei Kindergärten mit Corona-Fällen. Hier wurden die jeweiligen Kita-Gruppen unter Quarantäne gestellt. Um welche Kitas es sich handelt, konnte die Stadt Lüdenscheid am Dienstag nicht mitteilen.