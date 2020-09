Sechs Corona-Fälle in Groß-Kita im MK: Gesundheitsamt ordnet Schließung an

An der Groß-Kita wird eine Reihentestung durchgeführt, voraussichtlich am 5. Oktober. (Symbolbild)

An einer Groß-Kita im Märkischen Kreis wurden inzwischen sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt ordnet die Schließung an.

Die Situation in der Kindertagesstätte Kinderplanet in Lüdenscheid spitzte sich in den vergangenen Tagen immer weiter zu. Am Freitag wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet, daraufhin wurden die Kinder aus zwei der sechs Kita-Gruppen in Quarantäne geschickt. Am Montag wurden weitere Fälle bekannt.

Inzwischen sind sechs Corona-Fälle aktenkundig, darunter auch ein Kind. Bei einigen Betroffenen sind auch Symptome aufgetreten. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises ordnete daraufhin die Schließung der Einrichtung an - für zwei Wochen. Die Eltern von mehr als 80 Kindern müssen die Betreuung ihres Nachwuchses nun bis zum 9. Oktober anderweitig organisieren.

"Ich kann die Not der Eltern verstehen. Aber es ist jetzt zu wichtig, dass sich die Erkrankung nicht ausbreitet", begründet Martina Reers, Fachberaterin beim Kita-Träger Arbeitwerwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis, die Schließung der Kita. Der Awo-Unterbezirk betreibt 26 Kitas in Südwestfalen. Auch an den Awo-Einrichtungen in Halver, Nachrodt-Wiblingwerde und Hagen gibt es bestätigte Corona-Fälle.

Voraussichtlich am 5. Oktober wird das Gesundheitsamt eine Reihentestung bei Personal und Kita-Kindern durchführen. Darüber werden die Eltern aber noch einmal gesondert informiert. Ein Zusammenhang mit der Pia-Klasse am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg, die inzwischen unter Quarantäne steht, gebe es an der Awo-Kita Kinderplanet in Lüdenscheid nicht, sagte Reers.