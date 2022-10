Corona, Energiekrise, Mindestlohn: Café Schröder‘s gibt in Lüdenscheid auf

Von: Thomas Machatzke

Zu wenig Laufkundschaft: Jean-Pierre Joachimsmeier verweist auch darauf, dass der Standort für das Café, das angetreten war, um „fairtrade, frisch und regional den Kaffee und Speisen anzubieten, kein idealer gewesen ist. © Cedric Nougrigat

Erst die schweren Corona-Monate, nun die Energiekrise: Die Krisen fordern Opfer. Das Café Schröder’s an der oberen Altenaer Straße schließt.

Lüdenscheid – „Aufgrund der Rezession und steigender Energie- und Lohnkosten kann ein Weiterbestehen des Geschäfts leider nicht mehr realisiert werden“, teilt das Schröder’s-Team seinen Kunden mit.

Jean-Pierre Joachimsmeier, der im Sommer als Geschäftsführer die Nachfolge von Willi Denecke angetreten hat, sieht die Gründe für diese Entscheidung dreigeteilt. „Zum einen sind da die gestiegenen Energiekosten“, sagt Joachimsmeier und berichtet von einer nicht unerheblichen Nachzahlung und entsprechend perspektivisch höheren Pacht, wenn man diesen Faktor miteinbezieht. Dazu kommen die Personalkosten, die durch höheren Mindestlohn auch gestiegen sind.



Und dann ist da noch die Einnahmenseite. „Die Leute bleiben weg, weil sie das Geld im Moment auch zusammenhalten. Sie sparen beim Kaffee, weil auch bei ihnen die Kosten explodiert sind“, sagt der Geschäftsführer, „die Energiekosten kommen ja auch beim Privatmann an. Niemand weiß, was werden wird.“ Steigende Kosten in Einklang zu bringen mit geringeren Einnahmen – eine Rechnung, die so nicht aufgehen kann. „Einen Kaffee für acht Euro zu verkaufen, das klappt dann irgendwann auch nicht mehr“, stellte Joachimsmeier fest.



Auch im Schröder’s in Olpe, das denselben Ansatz mit frischen, regionalen und fair gehandelten Produkten verfolgt und schon länger existiert als das Schröder’s in Lüdenscheid, hat Joachimsmeier damit zu kämpfen, dass das Geschäft nicht mehr so läuft wie es einmal war. Allein: In Olpe kommt man von einem höheren Niveau.

„Der Standort in Lüdenscheid war immer schwierig, weil wir hier nicht die klassische Laufkundschaft haben. Im Center selbst wäre das vielleicht etwas anderes gewesen“, sagt Joachimsmeier, „so geht es mit den genannten Problemen an diesem Standort nicht mehr, das Café rentabel zu betreiben. Das Konzept ist letztlich auch zu personalintensiv. Der Laden ist hübsch, aber man hätte eine Menge umstellen müssen, wenn man ihn für die Zukunft hätte aufstellen wollen.“



So ist Joachimsmeier mit den Investoren Thomas Sting und Rüdiger Völkel zum Ergebnis gekommen, dass es die beste Lösung ist, den Lüdenscheider Standort, den es erst seit 2019 gibt, zu schließen. Das Schröder’s in Olpe wird weiterbestehen, dazu kommt demnächst ein neues Café in einem großen neuen Fahrradmarkt in Eiserfeld, der in Kürze eröffnet. In Lüdenscheid verschwindet mit dem Café-Angebot auch der Fahrradladen, den man nachträglich ins Schröder’s-Konzept integriert hatte. Das komplette Ladenlokal an der oberen Altenaer Straße, es wird demnächst wieder für eine neue Verwendung zur Verfügung stehen.