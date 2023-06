Corona: Darum bekommt das Klinikum kein Geld für zusätzliche Intensivbetten

Von: Olaf Moos

Die Märkischen Kliniken bekommen keine Fördermittel für die Bereitstellung zusätzlicher Intensivbetten in der Corona-Pandemie. © Cedric Nougrigat

Das Klinikum Hellersen bekommt keine Fördermittel des Landes NRW für zusätzlich bereitgestellte Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit. Das hat das Verwaltungsgericht Arnsberg mit Urteil vom 14. Juni entschieden.

Lüdenscheid - Demnach haben die Verantwortlichen des Klinikums die Erhöhung ihrer Bettenkapazitäten zu spät gemeldet.

Die Klinikleitung hatte Klage erhoben, nachdem sie in der Corona-Pandemie in Intensivbetten investiert, das Land die Zahlung von Fördermitteln jedoch verweigert hatte. Das Urteil der Richter der 11. Kammer des Verwaltungsgerichts betrifft neben dem Lüdenscheider Klinikum auch ein Krankenhaus in Lippstadt.



Die Förderrichtlinien sahen laut Mitteilung des Verwaltungsgerichts vor, „dass Krankenhäuser eine Förderung nur für die nach dem 15. März 2020 zusätzlich geschaffenen Kapazitäten erhalten sollten, für die sie zum festgesetzten Stichtag einen entsprechenden Nachweis erbracht haben“. Der Nachweis musste durch Eintragung im Meldeportal IG.NRW („Informationssystem Gefahrenabwehr Nordrhein-Westfalen“) erfolgen.



Mit ihrem Urteil erklärten die Richter diese Förderrichtlinien für verhältnismäßig. „Dadurch, dass den antragstellenden Krankenhäusern einschlägige Merkblätter und Handreichungen zugänglich gemacht wurden, hatten sie die Möglichkeit, sich über die zu beachtenden Fördervoraussetzungen näher zu informieren.“ Zusätzliche Intensivbetten seien zum maßgeblichen Stichtag nicht im Melderegister eingetragen gewesen.



Gegen das Urteil können die Kläger Berufung einlegen.