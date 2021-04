Corona zum Trotz: Startschuss für neuen Biergarten im MK

Beginn der Vorbereitungen

+ © Cornelius Popovici Baufahrzeuge im Platanenhain: Gastronom Filippos Parlakoglou freut sich, dass die Arbeiten für seinen Biergarten auf dem Rathausplatz am Montag begonnen haben. © Cornelius Popovici

So mancher Passant, der am Montag über den Lüdenscheider Rathausplatz schlenderte, beobachtete neugierig das Geschehen am Platanenhain: Rot-weißes Flatterband, Baustellen-Gitter und ein Bagger sorgten für erstaunte Blicke. Und mittendrin Filippos Parlakoglou, unter anderem Betreiber des Bierprojekts, der die Arbeiten aus einem ganz besonderen Blickwinkel betrachtete: Sein Biergarten auf dem Rathausplatz nimmt nun endlich Gestalt an.