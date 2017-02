Konzertreisen mit der Bahn

Corinna Fuhrmann alias Lucy van Kuhl will die „Lüdenscheider Lüsterklemme“ gewinnen.

Lüdenscheid - Lucy van Kuhls Programm ist „wat fürs Herz“. So heißt es zumindest in der Ankündigung der Kabarettistin Corinna Fuhrmann und ihrer Bühnenfigur Lucy. Am 7. März tritt sie auf der Bühne im Garderobensaal des Kulturhauses vor das Publikum, um den Wettbewerb um die Lüdenscheider Lüsterklemme für sich zu entscheiden.

In Moderationen und Liedern kommentiert sie in ihrem Programm „Fliegen mit Dir“ typische Alltagssituationen und Menschliches. Dabei erzählt sie von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn und von Kreuzfahrten und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt. Die Problematik eines keimfreien Toilettengangs im ICE beschäftigt sie ebenso wie die melancholische Betrachtung eines Schulfreundes im Café. Themen einer jungen Großstädterin, scharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert.

Corinna Fuhrmann verbindet mit ihrem Bühnen-Ego Klavierspiel mit kabarettistischem Gesang und begleitet sich auf der Ukulele zur Abwechslung zwischendurch auch mal bei ernsten Liedern. Insgesamt bietet die Kabarettistin einen Liedermacherabend.

Ob das Programm Gefallen findet, bestimmt das Publikum. Denn wie im jedem Jahr sind die Zuschauer auch die Jury der Kleinkunsttage. Auf den Tischen und Stühlen liegen an den Abenden Stimmkarten und Stifte aus. Bewertet werden können zum Beispiel der Gesamtvortrag, die Ausstrahlung oder auch das Konzept, das dahinter steckt. Korrekt ausgefüllte Karten kommen am Ende der Kleinkunsttage in die Endausscheidung. Dem Sieger unter den insgesamt fünf Kabarettisten der 38. Kleinkunsttage winken neben der Trophäe 1500 Euro Preisgeld, gestiftet von der Sparkasse, die als Hauptsponsor seit Jahren dafür sorgt, dass es die Kleinkunsttage überhaupt noch gibt. Geld und Trophäe werden dann im Dezember übergeben. Unter den Zuschauern der fünf Abende wird zum Abschluss ein Sachpreis, ebenfalls gesponsert von der Sparkasse, im Wert von 150 Euro verlost.