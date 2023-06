Containerbrände in Lüdenscheid: 20-Jährige im Fokus der Justiz

Von: Olaf Moos

Am 5. April brannte an der Friedrichstraße in Lüdenscheid ein Container in voller Ausdehnung - einer von vielen Behältern in den zurückliegenden Monaten. © Marcel Merkert

Die endlos scheinende Reihe von Containerbränden in der Kreisstadt ist offenbar zu Ende. Nach zwei langen Serien von Brandstiftungen an Altpapierbehältern im gesamten Stadtgebiet hat die Lüdenscheider Polizei die Ermittlungsverfahren an die Staatsanwaltschaft Hagen abgegeben.

Lüdenscheid - Untersucht werden knapp 50 Fälle aus dem vergangenen Jahr und rund 80 Brände, bei denen Wertstoffbehälter in diesem Jahr durch Feuer zerstört wurden. Als Hauptverdächtige gilt eine 20-jährige Lüdenscheiderin.

Inwieweit der mutmaßlichen Serienbrandstifterin die Sachbeschädigungen zur Last gelegt werden können, steht längst nicht fest – und hängt vom Ausgang der laufenden Ermittlungen ab. Wie zu erfahren war, hat die Lüdenscheiderin zwischenzeitlich zahlreiche Taten eingeräumt.



Die Schäden, die bei den Brandlegungen entstanden sind, gehen größtenteils zu Lasten der Allgemeinheit. Wie STL-Werkleiter Andreas Fritz bestätigte, sind die Zerstörungen der Container durch Feuer nicht versichert. Die Kosten für die Beseitigung der verbrannten und Anschaffung neuer Behälter – bislang fast 37 000 Euro – werden aller Voraussicht nach über eine Erhöhung der Abfallgebühren finanziert werden müssen.



Die Hauptverdächtige wurde nach letzten Informationen zwischenzeitlich zwangsweise in eine Psychiatrie eingewiesen. Möglicherweise kommt es am Ende der Ermittlungen nicht zu einem förmlichen Straf-, sondern zu einem Unterbringungsverfahren.