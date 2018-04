Bewegte und statische Bilder

+ © Nougrigat Die Container für die Projektoren wurden aufgestellt. © Nougrigat

Lüdenscheid - „Ich erinnere mich gern an ein Low-Budget-Projekt in Djerba zurück, bei dem wir mit Robert zusammengearbeitet haben. Da saß der nächtelang draußen auf einem Webteppich mit seinem PC und hat gearbeitet.“ Der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll steht vor der Erlöserkirche. Windböen peitschen durch die Wilhelmstraße, der Himmel ist grau und verhangen. Nicht die besten Voraussetzungen für eine schöne „LichtRouten“-Preview am Samstagabend vor der Erlöserkirche.