Container in der Stadt

"Lichtrouten 2018"

+ © Nougrigat Im Loher Wäldchen bereiten Helfer einen "Lichtrouten"-Tunnel vor. © Nougrigat

Lüdenscheid - Sternplatz, Kulturhausgarten, Erlöserkirche – was da seit Tagen an vielen Ecken und Plätzen in der Innenstadt einschließlich eines „Weihnachtshäuschens“ aufgebaut wird, sind die Vorboten für das Lichtkunstfestival „Lichtrouten“.