AC/DC-Fans treffen sich im Stock

Lüdenscheid - Die AC/DC-Party des „Dynamite“-Fan-Clubs ist ein Termin für die Fans dieser Gruppe. In den letzten Jahren trafen sich nicht nur Fans aus allen Teilen des Landes, sondern auch aus Österreich, Russland, Italien, England, Schottland und der Schweiz. Selbst AC/DC-Bandmitglied Chris Slade war bereits zu Gast.

Da sich das Eigenart bei den letzten AC/DC-Treffen als zu klein gezeigt hat, wurde das 6. AC/DC-Treffen am kommenden Wochenende 17. und 18. Februar in den Stock, Knapper Straße 50 verlegt.

Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit den Concrete Shoes, die schon bei den letzten Treffen die Fans überzeugen konnten. Sie gelten, so heißt es in der Einladung, als echter Geheimtipp und reisen extra aus Italien an, um die Ära um Brian Johnson zu interpretieren.

Am Samstag findet dann wie die letzten Jahre auch ab 15 Uhr die AC/DC-Börse statt. Hier ist der Eintritt frei, und jeder ist eingeladen, zu stöbern.

Ab etwa 20 Uhr spielt dann die Formation Stinger in der Besetzung Teh Rencil (Ex- Dirty Dozen), Matt (Ex - Barock, Dirty Dozen, Powerage), Adrian (High Voltage, Jailbreakers, Ex -Bellbreakers), Simon (Dirty Dozen) und Matteo (Buon Scotch).

Stinger spielen, so der Veranstalter, AC/DC nicht einfach nur nach, sie zelebrieren die ursprünglich Idee ihres Vorbildes. Neben den bekannten Klassikern aus alten Tagen wie „T.N.T“, „Highway to hell“ oder „Let there be rock“, findet der echte Fan hier keine Aneinanderreihung von kommerziellen Klassikern, sondern eine Auswahl an Songs mit doppelbödigen Texten.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 19 Euro, im Vorverkauf im LN-Ticketshop 17 Euro plus Gebühr.