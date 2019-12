Feiern mit alten Freunden: So schön waren die "Coming-Home"-Partys - alle Fotos hier

Am Abend vor Heiligabend

+ © Cornelius Popovici Auch diese Gruppe hatte sichtlich Spaß beim Feiern am Abend vor Heiligabend © Cornelius Popovici

Lüdenscheid - Es ist DAS Wiedersehen im Jahr. An Heiligabend besuchen viele Lüdenscheider, die ihr Glück in der ganzen Welt finden wollen, ihre Eltern. Am Abend vorher feiern sie mit alten Freunden. Traditionell finden am 23. Dezember "Coming-Home"-Partys in Lüdenscheid statt. Sie waren auch am Montagabend wieder gut besucht.