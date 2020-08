Comedy at the Beach: Frank Goosen heute am Stadtstrand - es gibt noch Plätze

Mamanuca goes Comedy

+ © Ira Schwindt Der Kabarettist und Romanautor Frank Goosen stellt morgen Abend am Stadtstrand sein aktuelles Programm „Acht Tage die Woche – Die Beatles und ich“ vor. © Ira Schwindt

Lüdenscheid - Ab heute darf am Lüdenscheider Stadtstrand Mamanuca gelacht werden: Nach Abenden mit Musik und politischen Debatten fällt heute mit dem Auftritt des Comedians Frank Goosen der Startschuss für eine dreiteilige Comedy- und Kabarett-Reihe unter dem Titel „Comedy at the Beach“.