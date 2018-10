Simon Pearce ist zurück

Lüdenscheid - „Wir ziehen nächste Woche zurück nach München. Da kommt die Lüsterklemme direkt ins neue Wohnzimmer“, verriet am Freitagabend der Comedian Simon Pearce.

Im Frühling hatte er das Publikum der Kleinkunsttage mit seinem Programm „Allein unter Schwarzen“ begeistern können. Die Gäste wählten den Kabarettisten an die Spitze. Am Freitagabend war Pearce wieder zurück in Lüdenscheid.

Allerdings nicht nur, um die von der Sparkasse gestiftete „Lüdenscheider Lüsterklemme“ und das Preisgeld in Höhe von 1500 Euro abzuholen, sondern auch, um vor nahezu ausverkauftem Haus sein neues Programm vorzustellen.

Gratulationen gab's auch von Sparkassenvorstand Markus Hacke und Kulturhausleiterin Rebecca Egeling in ganz anderer Richtung: Simon Pearce ist vor wenigen Wochen Vater geworden.