Rick Kavanian im Kulturhaus

Lüdenscheid J „One man, one microphone – and absolutely no action!” Mit Stand-up-Comedy in Reinkultur brachte Schauspieler, Synchronsprecher und Comedian Rick Kavanian seine Fans am Samstag im Kulturhaus zum Lachen. Nach krankheitsbedingter Absage seines Auftritts im Oktober kredenzte der Münchner mit den kuriosen Wurzeln seinen Zuhörern beim Ausweichtermin mit „Offroad“ ein persönlich eingefärbtes Programm, in dem er sich selbst, sein Alter Ego Dimitri Stoupakis und sein nächstes Umfeld humorvoll auf die Schippe nahm. Wie eine zweite Haut haftete ihm der gute Dimi, der als Grieche eigentlich in der armenisch-rumänisch-amerikanischen Herkunftskette nichts zu suchen hatte, an. „Schizophrenie – jetzt oder nie!“, lautete dazu sein Kommentar. Am Ende durfte Dimi doch mit auf die Bühne – ebenso wie Zebra Marty, dem Rick Kavanian im Animations-Hit „Madagascar“ seine Stimme lieh, Hannibal Lecter und viele, viele andere. Unglaublich, mit welchem Imitationsgeschick der Münchner Dialekte, Rollen und Stimmlagen wechselte.

Erstmals in Lüdenscheid, ließ sich der Comedian in seinem neuen Programm über die Sprache, Flughäfen, den Aberglauben der eigenen Familie, Bildschirmhintergründe und Apps in jeglicher Form aus. Vom Sächsischen wechselte er ins Bajuwarische, vom Bajuwarischen ins Schwäbische und so fort. Thailänder, Spanier, Engländer oder Afrikaner nachahmen? Alles kein Problem. Fistelstimme oder satter Bass, Schnellredner oder lässiger Schlendrian? Alles im Repertoire. Ging’s um die eigene Augen-OP – wegen starker Kurzsichtigkeit – oder die App zum Eierkochen ließ Rick Kavanian fürsorglich seine 81-jährige Mutter zu Wort kommen. „Weißt du, Junge, wenn Gott gewollt hätte, dass du gute Augen hast, hätte er dir keine Brille gegeben“, hieß es da.

Die OP wagte er trotzdem, mit einem Schwaben, der gut drauf war, wegen gerissener Bänder humpelte und die Musik im OP-Saal von privat auf Kasse wechselte. „Ohne Brille sehe ich aus wie Bastian Pastewka und mit Brille wie gewohnt wie Nana Mouskouri“, vertraute der Comedian seinen lachenden Zuhörern an. Nana Mouskouri gewann – und die Brille blieb, wo sie war: auf der Nasenspitze. Unbekümmert und pointenreich plauderte der Münchner aus dem Nähkästchen und gab das ein oder andere Familiengeheimnis preis.

Vor der Tante mit dem bösen Blick ließ er gruseln, die gottesfürchtige, aber zutiefst abergläubische Großmutter hielt als Erklärung für die tief sitzende Fenster-Phobie her und der vergessene Baccara-Rosenstrauß für den Hochzeitstag kitzelte sogar den Kannibalen Hannibal Lecter aus dem tiefsten Inneren heraus. Ob er Dschungelgeräusche aus dem tiefsten Afrika imitierte oder mit giftigen Petermännchen und Hautreizungen in Thailand kämpfte: Stets entwickelten sich die kleinen, lustigen Geschichten, die er erzählte, zu kurzweiligen, unterhaltsamen Schmunzel-Anekdoten. Reichlich Applaus gab’s für die wortwitzige und sprachgewandte Reise durch die Dialekte aus nah und fern – und für’s Publikum eine Zugabe als Dankeschön.