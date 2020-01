Nikita Miller tritt bei den Lüdenscheider  Kleinkunsttagen auf

Lüdenscheid – Nikita Miller ist auf der Suche nach der großen Liebe, durchlebt dabei einen Fehlschlag nach dem anderen, bis ihm gesagt wird: „Hör endlich auf, deine Zeit damit zu verschwenden nach der richtigen Frau zu suchen. Versuch stattdessen endlich mal zum richtigen Mann zu werden.“

Den öffentlichen Versuch unternimmt der Comedian im Rahmen der Lüdenscheider Kleinkunsttage am 21. Februar ab 19.30 Uhr. Sein Programm: „Auf dem Weg, ein Mann zu werden“. Dabei philosophiert Nikita Miller über Fragen wie „Wenn ich den richtigen Job habe, bin ich ein Mann“ oder „Muss ich hart und intelligent sein? Oder ist Intelligenz nur etwas für Vollidioten?“

Beim Ausleben fremder Prinzipien wird Nikita Miller immer wieder vor den Kopf gestoßen. Somit steht für ihn fest: Den Weg, ein Mann zu werden, muss er alleine gehen. Und dabei stößt er auf so manche Erkenntnis. Miller, in Kasachstan geboren, in Stuttgart aufgewachsen, bezeichnet sich selbst als „Comedic Storyteller“. Er ist anders deutsch, ist anders komisch, ist philosophisch und direkt.

Wenn er mit leichtem russischen Akzent beginnt, seine erste Geschichte auf der Bühne zu erzählen, stehend mehr als zwei Meter groß, Haare so kurz wie ein Streichholzkopf und durchtrainiert wie ein Shaolin-Mönch, ist man froh, wenn er sich setzt, damit er keine Schneise schlägt, falls er mal ins Publikum fällt, heißt es in der Einladung. Karten kosten 18,70 Euro (Bistrotisch) oder 16,50 Euro (Reihenbestuhlung).