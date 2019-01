Johann König begeistert im Kulturhaus

War am Donnerstagabend zu Gast im Kulturhaus: Der Comedian Johann König.

Lüdenscheid – Der erste amüsante Nackenschlag kam wenige Minuten nach der Anmoderation: Comedian Johann König begrüßte seine Fans am Donnerstagabend im Kulturhaus mit einem „Herzlich willkommen in diesem holz-beton-getäfelten, blau-violett gepolsterten City-Puff“. Und augenblicklich lag dem König das Volk zu Füßen.

Ein seit Wochen ausverkauftes Haus, Stühle wurden nachgeholt, um auch noch die letzten freien Ecken des großen Saales zu nutzen – „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ hat der gebürtige Soester König sein Programm genannt, mit dem er – „ganz frisch“, wie er betonte, auf Tour ist.

Das Schuhwerk in eher dezentem, das Hemd dafür in aufdringlichem Froschgrün stellte der Familienvater gleich zum Auftakt klar: Mit seinen drei Kindern hätten er und seine Frau dem geschunden Planeten Erde drei weitere Bazillen angehaftet. Und so war das Familienleben der Königs denn auch der rote Faden des Programms – diesmal übrigens angewachsen um einen „Borderline-Mischling, einen Bello aus Bukarest“, dem die Familie den Namen Rectus gab – „weil der Hund hinten aussieht wie vorne“.

Die Umwelt als Thema, die Kinder, seine Frau und die Manie, an der Zapfsäule immer auf einen runden Betrag zu kommen – kreuz und quer ging's durch die Kleinigkeiten des Lebens. Wortspielereien („Warum verirrt sich den Henker auf dem Rückweg? Er kennt nur die Hinrichtung“), Tanzeinlagen mit dem Hula-Hoop-Reifen, Gedichte, die an Heinz Erhardt erinnern, verbale Ausflüge, um dann doch wieder den Ursprungsfaden aufzunehmen – und mittendrin ein Johann König in seiner ureigenen und urkomischen Art, wie er über sich selbst und über die Reaktion des Publikums lacht und zur Freude seiner Anhänger höchst genüsslich Schokolade kaut, ohne minutenlang auch nur ein einziges Wort zu sagen.

Am Ende gab's Revolverhelds „Immer noch fühlen“, natürlich umgedichtet und mit königlichem Text versehen. Ach, und diesen hier: „Was grenzt an Dummheit? „Mexiko und Kanada.“ Den hatten wir allerdings schon, Ihre Majestät: In der „Milchbrötchenrechnung“ 2017.