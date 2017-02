Wertvolle Fisch-Tipps

Lüdenscheid - 80 Prozent der Deutschen wollen keine Waffenexporte, trotzdem sind wir der drittgrößte Waffenhändler der Welt.

Damit nicht nur die Lobbyisten lachen, ist es jetzt Zeit für das Expertenteam im feinen Anzug und mit feinem Näschen – findet das Expertenteam mit dem Namen „Onkel Fisch“. Gemeinsam treten die beiden Kabarettisten am Samstag, 4. März, als zweite Bewerber um die Lüdenscheider Lüsterklemme in der Garderobenhalle des Kulturhauses vor das Publikum.

Das Duo analysiert die besten Lobbyisten-Tricks: Von Schmieren über Kungeln bis In-den-Puff-einladen, eben alles, was die Kriegskasse hergibt: „Im Bundestag werden Maut-Gesetze nach dem Motto ,Lobby and Paste’ verabschiedet – das kann jeder.“ Adrian Engels und Markus Riedinger bringen an diesem Kleinkunstabend wertvolle Tipps aus ihrer „Lobbythek“ mit nach Lüdenscheid, denn „Lobbyarbeit kann man prima selber machen“.

Das Duo „Onkel Fisch“ gründete sich 1994. Engels und Riedinger haben seitdem nicht nur hunderte Bühnen in Deutschland bespielt, sondern auch Radiohörer mit tausenden Sketchen begeistert und Fernsehsendungen bereichert, geschrieben und selbst produziert. Sie haben zehn CDs veröffentlicht und ein Buch geschrieben.

Das Publikum ist bei den Kleinkunstabenden die Jury. Auf den Tischen liegen Bewertungsbögen aus, einem Schulnotensystem gleich dürfen Vortrag oder auch Ausstrahlung der Kabarettisten benotet werden. Dem Sieger winken 1500 von der Sparkasse als Preisgeld gestiftete Euro, einem Gast ein Sachpreis in Höhe von 150 Euro.

Am Ende des Jahres wird der Gewinner der Lüdenscheider Lüsterklemme zurück nach Lüdenscheid kommen, seinen Preis in Empfang nehmen und sein Programm noch einmal spielen.