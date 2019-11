Rock statt Kerze: Diese Band gibt endlich wieder ein Konzert

Lüdenscheid – Nach fast einem Jahr stehen Comeback wieder auf der Bühne des Dahlmann-Saals. Eine der beliebtesten Lüdenscheider Bands rockt mit ihren Fans am Samstag, 30. November, in den Advent.

Manche ihrer Fans bezeichnen ihre Musik als Classic-Rock, andere nennen es Oldies. Tatsächlich präsentieren sich Comeback drei- bzw. vierstimmig mit kraftvollem Rock aus vergangenen Tagen und mit Hits aus der Gegenwart. „Sicher ist auf jeden Fall, dass sie in Lüdenscheid durch unzählige Auftritte in den letzten Jahrzehnten über eine große Fan-Basis verfügen und daher zu einer der beliebtesten Bands aus dem Genre Coverrock gehören“, heißt es in der Einladung. Das Konzert im Dahlmann-Saal beginnt um 21 Uhr – Einlass ist ab 20 Uhr. Das Ticket kostet im Vorverkauf neun Euro plus Gebühr, an der Abendkasse 12 Euro.