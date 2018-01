Comeback spielt vor fast ausverkauftem Haus

Lüdenscheid - Das Repertoire der Cover-Formation Comeback ist breit gefächert. Im nahezu ausverkauften Dahlmann-Saal zeigten die Musiker beim Neujahrskonzert ihr Können. Dabei suchten sich die Musiker vor allem Werke aus den 80er- und 90er-Jahren aus, die sie in der Regel nicht nur nachspielten, sondern auf ihre eigene Weise interpretierten.

Die Formation Comeback ist bereits seit mehr als 20 Jahren in wechselnden Besetzungen unterwegs und besteht derzeit aus Frank Denke (Gitarre, Gesang), Uli Knirsch (Bass, Gesang), Charly Hesmer (Akustik-Gitarre), Jorge Ribeiro (Keyboard, Saxofon), Wolfgang Pohl (Schlagzeug) und Sängerin Danny Denke, die jedoch nur bei einigen Songs mit den Musikern auf der Bühne stand. Für die Technik zeichnet Andy Hesmer verantwortlich.

Das Versprechen der Band, dass das Publikum am Ende eines jeden Konzertes mit einem Lächeln den Saal verlässt, könnte am Samstag durchaus eingehalten worden sein, denn die vielen klassischen Rock-Songs sorgten für gute Laune. „The Road To Hell“ von Chris Rea, „Down Under“ von Men At Work oder „Beds Are Burning“ von Midnight Oil – alle wurden von den Musikern aus Lüdenscheid, Werdohl und Kierspe authentisch und mit viel Spielfreude interpretiert.

„Billy Jean“ aus der Feder von Michael Jackson präsentierte Comeback in einer originellen, locker-groovende Fassung mit Sängerin Danny Denke. Der Song „It’s My Life“ (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Song von Bon Jovi) ist zwar ein Gewächs der 80er-Jahre und wurde von der Band Talk Talk verfasst, doch Comeback brachte im Dahlmann-Saal die Version von No Doubt aus dem Jahr 2003 zu Gehör. Schließlich kamen auch die Fans der deutschsprachigen Rockmusik nicht zu kurz, zum Beispiel im Rahmen des zweiten Sets ihre Sicht auf das intensive Stück „Der Spieler“ von Achim Reichel. Rockig präsentierten die Musiker zu dem Klassiker „First We Take Manhatten“ des 2016 verstorbenen Leonard Cohen.

