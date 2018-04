Comeback einer Rock-Ikone

Jutta Weinhold stellt neue CD ihrer Band Velvet Viper vor

+ © Othlinghaus Jutta Weinhold rockte mit ihren Mitstreitern von Velvet Viper bei Dahlmann. © Othlinghaus

Lüdenscheid - „We are older, harder, stronger!“ Mit dieser hoffnungsvollen Aussage meldete sich im Saal der Gaststätte Dahlmann eine deutsche Metal-Ikone auf der Bühne zurück: Seit den späten 70er-Jahren ist Jutta Weinhold auf vielfältige Weise musikalisch aktiv und leitete mit ihren Bands Zed Yago und Velvet Viper in den 80er- und 90er-Jahren eine Erneuerung des Heavy Metal ein. Ihr epischer, textintensiver Dramatic Metal zeichnete sich stets durch einen hohen Anspruch aus und biederte sich nicht dem Stadion Rock oder dem Mainstream an, wie es die Musik anderer Metal Queens wie beispielsweise Doro Pesch tat, mit der Weinhold manchmal eher ungerechtfertigterweise verglichen wird.