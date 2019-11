Keine WhatsApp-News mehr von come-on.de: So bekommen Sie weiter die wichtigsten Nachrichten

Täglich senden wir Ihnen über WhatsApp die wichtigsten Nachrichten des Tages von come-on.de. Diesen Dienst müssen wir einstellen - wir haben aber fünf Alternativen für Sie.

Zum 7. Dezember müssen wir leider unseren WhatsApp-Service einstellen. Denn: Der Newsletter-Versand ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt. Dies hat der Facebook-Konzern, zu dem WhatsApp gehört, im Sommer bekannt gegeben.

Damit Sie trotzdem täglich die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone bekommen, haben wir fünf Alternativen für Sie - natürlich auch dies kostenlos.

1. Nachrichten über die come-on.de-App

Sie können sich kostenfrei die come-on .de-App herunterladen. Wenn Sie die App installiert haben, bekommen Sie Push-Nachrichten gesendet - hier schicken wir Ihnen die wichtigsten Meldungen des Tages aus dem Märkischen Kreis und der Region.

Hier finden Sie die App für iPhones und iPad im App Store

Hier finden Sie die App für Android-Handys bei Google Play

2. Nachrichten über den Facebook-Messenger

Facebooks Messenger ist die Instant-Nachrichten-App von Facebook. Jeder, der bei Facebook angemeldet ist, kann sie nutzen. Gehen Sie auf das Facebook-Messenger-Symbol, öffnen Sie den Chat und schreiben Sie uns eine Nachricht mit dem Wort "start".

3. Nachrichten über Telegram

Telegram ist ein kostenloser, Cloud-basierter Instant-Messaging-Dienst zur Nutzung auf dem Smartphone. Sie finden die App in den Stores von A pple, Google Play und Microsoft Windows zum Download.

4. Nachrichten über die Notify-App

Die kostenlose Notify-App schickt Ihnen eine Benachrichtigung über neue Informationen wie News von den Unternehmen, denen Sie folgen - wie zum Beispiel come-on.de. Bitte erlauben Sie Notify dabei, Ihnen Mitteilungen zu senden, da Sie nur so die neusten Infos in Echtzeit per Pushnachricht zugeschickt bekommen.

5. Täglicher Newsletter am frühen Abend

Wenn Sie alle wichtigen Nachrichten des Tages gebündelt haben möchten, melden Sie sich für unsere Newsletter an. Immer am frühen Abend versenden wir diesen Newsletter mit den meist gelesenen Meldungen des Tages auf come-on.de. Hier können Sie sich anmelden: