Vorbereitungen für Feuerfest in Brügge laufen

Freitag und Samstag

+ © Köller Die Cocktailbar ist bereits aufgebaut. © Köller

Lüdenscheid - Cocktailparty, Hüpfburg, Schauübung und Musik: Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, ist rund um das Gerätehaus in Brügge Feuerwehrfest. Der Löschzug steckt in den Vorbereitungen.