CO2-Alarm bei McDonald‘s in Lüdenscheid

Kunden müssen Filiale am Bräucken räumen

Lüdenscheid - Am frühen Sonntagabend musste die McDonald‘s-Niederlassung an der Bräuckenstraße plötzlich geräumt werden: An einem Kohlendioxid-Tank, der für die Mischung der Soft-Drinks benötigt genutzt wird, hatte der Alarm angeschlagen, weil CO2 austrat.