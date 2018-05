Clowns in der Alten Schule

+ © Schwager Die muntere Truppe lädt ein zur Werkschau. © Schwager

Lüdenscheid - Clowns treiben am kommenden Wochenende auf der Bühne der Alten Schule in Oberrahmede ihr fröhliches Spiel. Am Samstagabend präsentieren sich die Clowns der Integrativen Kulturwerkstatt bei ihrer Werkschau.