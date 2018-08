Clown Pipo kommt aus Berlin

Spielzeiteröffnung im Kulturhaus

+ © Niggemann Clown Pipo kommt zur Spielzeiteröffnung nach Lüdenscheid. © Niggemann

Lüdenscheid - Clown Pipo lebt in Berlin. Er packt seinen Koffer und kommt nach Lüdenscheid. Parallel zur Einführung in das Kinder- und Jugendprogramm, die sich an die Eltern richtet, wird Clown Pipo alle Menschen zwischen drei und 14 Jahren und alle spielfreudigen Erwachsenen zur Eröffnung der Spielzeit im Kulturhaus am nächsten Wochenende unterhalten.