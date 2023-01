Ein Abend mit hohem Unterhaltungswert im MK

Von: Jutta Rudewig

Die Musiker um den maltesischen Sänger Joe Mizzi spielen die Songs auf ihre Art und Weise – sehr ähnlich, mit viel Power und Spielfreude. © Andreas Oertzen

Das nächste Konzert in Nannis Kirchhahn wirft seine Schatten voraus: Clearwater Revival rocken den Kirchhahn mit der Musik von CCR und John Fogerty. Als special guest auf der Bühne: Rust mit dem Neil-Young-Tribute-Konzert.

Lüdenscheid – Nach den ersten beiden ausverkauften Konzerten von Clearwater Revival in der Butze/Wintergarten in Nannis Kirchhahn sind die Musiker am 4. Februar wieder zu Gast in Lüdenscheid.

Clearwater Revival sei keine weitere Clone-Coverband, heißt es vonseiten des Veranstalters, „es gibt auch keinen zweiten John Fogerty. In der Show von Clearwater Revival geht es darum, die Musik von CCR wieder aufleben zu lassen. Respektvoll nah am Original, aber nicht als Klon eines noch aktiven Superstars.“

Die Musiker, durchweg Profis, um den maltesischen Sänger Joe Mizzi spielen die Songs auf ihre Art und Weise – sehr ähnlich, mit viel Power und Spielfreude. Die besondere Stärke der Band ist der vielstimmige Gesang. Auch dies garantiere einen Abend mit Southern Rock von CCR und hohem Unterhaltungswert. Als Gast wird wieder Robin Stone mit seinem Bandprojekt Rust Kostproben aus dem Neil Young Tribute- Programm präsentieren.



Tickets sind bereits bei Nanni zu haben

Das Konzert mit Clearwater Revival und Rust beginnt um 20 Uhr in der Butze von Nannis Kirchhahn, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Es besteht an diesem Abend die Möglichkeit, in der Gaststätte zu Abend zu essen. Eine Reservierung wird seitens des Teams empfohlen. Das Ticket kostet im Vorverkauf 12 Euro plus Gebühr und ist in Nannis Kirchhahn während der Öffnungszeiten, online über info@nannis-kirchhahn.de und im Klein Oho im Stern-Center sowie im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße erhältlich. Restkarten gibt es gegebenenfalls für 15 Euro an der Abendkasse.