Rock-Klassiker von Creedence Clearwater Revival

Von: Björn Othlinghaus

Als Hauptact waren an diesem Abend Clearwater Revival zu sehen und zu hören, die sich auf die Werke von Creedence Clearwater Revival und ihres Frontmannes John Fogerty spezialisiert haben. © Othlinghaus

Eine im Kreisgebiet ausgesprochen beliebte Formation sorgte dafür, dass sich die Wintergarten-Butze von Nannis Kirchhahn bestens gefüllt präsentierte. Als Hauptact waren an diesem Abend Clearwater Revival zu sehen und zu hören, die sich auf die Werke von Creedence Clearwater Revival und ihres Frontmannes John Fogerty spezialisiert haben.

Lüdenscheid – Die Band ist schon mehrfach bei Nanni aufgetreten und war lange Jahre auch im Saal der Gaststätte Dahlmann, der vorherigen „Heimat“ von Wirtin Nanni Lange und Jürgen Wigginghaus, gern gesehen.

Vor dem Hauptact kamen zunächst die Fans von Neil Young auf ihre Kosten. Bei der Band Rust handelt es sich um ein Projekt des Musikers Robin Stone, das – ohne Clearwater-Sänger Joe Mizzi – aus den gleichen Musikern besteht wie Clearwater Revival. Rust setzt sich aus Sänger und Gitarrist Robin Stone, Gitarrist Guido Pyka, Schlagzeuger Andreas „Kurthy“ Kurth und Bassist Andi Kuhlmann zusammen. Nachdem die Zuhörer also gut eine Stunde überaus kompetent gespielte Neil-Young-Klassiker wie „Rockin’ In The Free World“ genossen hatten, reichte Robin Stone das Gesangsmikro an Joe Mizzi weiter, um fortan ausschließlich als Gitarrist weiter zu spielen.



Das Erfolgsrezept von CCR, deren Songs bis heute im Radio gespielt werden und sich damit, wie es sich für echte Rockklassiker gehört, einen zeitlosen Erfolg bewahrt haben, stelle eine eingängige Mischung aus Rock und Country dar, wobei Clearwater Revival alle Klassiker und Hits der Band in ihrem umfangreichen Programm haben.



So stellte „Down On The Bajou“ den Opener des Abends dar, dicht gefolgt vom lässigen „Down On The Corner“ sowie dem Song „Lodi“, in dem die Band jene Stadt in Kalifornien als Kaff besingt, aus dem man schnell wieder verschwinden möchte.



In einem ausführlichen musikalischen Block widmete sich die Band laut Joe Mizzi „zweierlei Musik“, denen sich CCR verbunden fühlten, nämlich Country und Western. Nicht fehlen durften hier zum Beispiel „Jambalaya“ (bei dem Guido Pyka seine E-Gitarre größtenteils hinter dem Kopf spielte), „Midnight Special“, „Hello, Mary Lou“ und natürlich der von unzähligen Künstlern gecoverte Country Song „Cotton Fields“, der in den 40er-Jahren von dem US-Bluesmusiker Lead Belly komponiert wurde.

Das nächste Konzert Die nächste Live-Musik-Veranstaltung in Nanni’s Kirchhahn findet am Samstag, 4. März, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit der Rock-Pop-Schlager-Band Leniac statt. Tickets gibt es zum VVK-Preis von acht Euro in Nanni’s Kirchhahn. An der Abendkasse kosten die Karten 10 Euro.

Der Song „Suzi Q“, der auch an diesem Abend zu hören war, stellt eine Hommage an die Musikerin Suzi Quatro und ihr Leben dar. Nach mehreren Stunden Live-Programm blieb schließlich auch an diesem Abend kein Musikwunsch unerfüllt.