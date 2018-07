Ein Stammgast jammt im Studio 19

Lüdenscheid - Der Jazzsommer in der Stadt ist eingeläutet: Das Jazzfestival anlässlich des Stadtjubiläums steht noch bevor, da sorgten heimische Musiker und Ali Claudi, Urgestein des einstigen Studio 19, in dessen neuer Bleibe im Eigenart für einen runden Jazzabend.

Wohl Ende der fünfziger Jahre hat Ali Claudi als junger Jazzer erstmals in Lüdenscheid aufgespielt, ist seitdem regelmäßig den Einladungen in die Stadt gefolgt. Keiner ist wohl häufiger beim Jazzclub aufgetreten.

Im Rahmen der offenen Bühne musste Ali Claudi ebenso wie alle anderen Beteiligten wieder einmal, wie es Jazzerart ist, ins kalte Wasser springen. Mit ihm standen zu Beginn des Abends Axel Reichardt (Keyboard), Thilo „Roboleg“ Vogel (e-Kontrabass) und Drummer Andrzey Smirek auf der Bühne.

Das ließ sich ganz gut an, da lief Ellingtons „Things ain’t what they used to be“ und schnell hatte Claudi einen Dialogpartner. Reichardt am Keyboard spielte fein auf und Claudi heizte ihn zusätzlich an, ermunterte, forderte zum Zwiegespräch auf, suchte das Duell.

Muntere musikalische Dialoge, flirrendes Spiel an der Gitarre und die meist sangliche Linie Claudis hellten die Gesichter vieler Jazzer auf. Reichardt am Keyboard lieferte einen richtig starken Abend, ging sofort auf das Wechselspiel mit Claudi ein, setzte feine solistische Akzente. Smirek an den Drums und Bassist Vogel harmonierten prächtig miteinander und überließen Piano wie Gitarre die Freiheit des Handelns.