Schwertransporte im Durchgangsverkehr: „City-Maut“ wird verdoppelt

Von: Jan Schmitz

Für den Schwerlastverkehr soll sich die City-Maut verdoppeln. Ab einer Wegstrecke von mehr als 250 Kilometern. © Malte Cilsik

Schwertransporte belasten die A45-Umleitungsstrecke zusätzlich. „City-Maut“ für Lüdenscheid soll deshalb verdoppelt werden.

Lüdenscheid – Die „City-Maut“ für Schwertransporte wurde in Lüdenscheid noch vor der A45-Sperrung eingeführt, heute ist die Idee aktueller denn je. Weil nicht alle erhofften Effekte wie erwartet eintraten, will die Stadt nun die Gebühren mit einem Schlag verdoppeln – für überregionale Schwertransporte. Im jüngsten Bau- und Verkehrsausschuss bekam der Vorschlag grünes Licht. Die finale Entscheidung trifft der Stadtrat am 24. April.

Gebühren verdoppeln

Von der Erhöhung betroffen sind Fahrten mit einer Wegstrecke von mehr als 250 Kilometern. Der Gesetzgeber sieht hier eigentlich die Verlagerung auf Schiff oder Schiene vor, nur in begründeten Ausnahmefällen dürfen diese Schwertransporte über die Straße abgewickelt werden – nach vorheriger Prüfung. Doch diese Alternativprüfung fällt in der Praxis häufig aus, Fahrten über Lüdenscheider Stadtgebiet werden von auswärtigen Behörden fast immer ohne Alternativprüfung genehmigt.

Auch nach der A45-Sperrung hat sich das nicht geändert. „Diese in ihrem Umfang eigentlich nicht zulässigen Großraum- und Schwertransporte zählen zum Durchgangsverkehr und belasten die A45-Umleitungsstrecke unnötig und übermäßig“, stellt die Stadtverwaltung fest. Speditionen profitierten dadurch von einer Kosten- und Zeitersparnis.

Wegstrecken von mehr als 250 Kilometern

Durch die Verdopplung der Gebühren für Fahrten mit einer Wegstrecke von mehr als 250 Kilometern will die Stadt den „ungerechtfertigten Vorteil der Transportunternehmen“ angemessen abschöpfen und einen finanziellen Anreiz zur Verlagerung solcher Verkehre auf Schiene und Schiff schaffen. Für eine Einzelfahrt im teuersten Tarif bedeutet das Mehrkosten von 55,58 Euro.

Bereits seit Juli 2021 erhebt die Stadt – als eine der ersten in ganz Deutschland – eine Sondernutzungsgebühr von Speditionen, die ihre Schwertransporte durchs Stadtgebiet schicken. Bis Ende 2022 wurden so 236 000 Euro „City-Maut“ eingenommen.