"City-Bus in Lüdenscheid immer noch möglich“

Die Linke will sich weiterhin für einen City-Bus – wie auf dem Bild in Kleve, den sich die Energiewendegruppe Lüdenscheid im Einsatz angesehen hat – stark machen.

Lüdenscheid - Die Umsetzung der City-Bus-Idee in Lüdenscheid ist trotz der kürzlich veröffentlichten Absage der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) und der hohen Kosten, die auf die Stadt zukämen, aus Sicht des Linken-Kreistagsabgeordneten Jupp Filippek noch immer möglich.

„Den Vorschlag der Energiewendegruppe zur Einrichtung eines City-Busses halten wir für eine gute Idee“, schreibt er in einer Stellungnahme.

Dabei beruft er sich auch auf den notwendigen Klimaschutz: „Der Individualverkehr ist ganz entscheidend für die Emissionsprobleme. Die Pkw-Dichte im Märkischen Kreis ist die Höchste im Regierungsbezirk Arnsberg und liegt über dem Durchschnitt in NRW. Der Individualverkehr muss darum dringend zurückgedrängt und als Alternative der öffentliche Nahverkehr und die Radnutzung durch die Politik massiv gefördert werden.“

Absage für City-Bus

Vorschlage für ein attraktiveres Busangebot der MVG, um die Nutzung zu steigern, habe die Fraktion der Partei Die Linke bereits 2016 im Kreistag gemacht, heißt es in der Stellungnahme weiter. Hintergrund war die Diskussion über die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes im Märkischen Kreis. Konkret ging es dabei zum Beispiel um „eine neue Buslinie Nattenberg/Hasley in die Innenstadt“ und darum, „das Fahrangebot den Öffnungszeiten der Geschäfte anzupassen“.

Entscheidung sei nicht in "Stein gemeißelt"

Außerdem sollte nach Ansicht der Fraktion „eine verbesserte Anbindung des Bahnhofes an den Busverkehr gewährleistet“ werden. „Darüber hinaus haben wir in unserem Antrag an den Kreistag gefordert, eine City-Bus Linie wie von der Energiewendegruppe vorgeschlagen, einzurichten“, sagt Filippek. Dieser sei jedoch „bedauerlicherweise, leider auch mit den Stimmen der Lüdenscheider CDU- und SPD-Abgeordneten im Kreistag abgelehnt“ worden.

„In dem von der Mehrheit des Kreistages verabschiedeten Nahverkehrsplan fand die Einrichtung einer City-Buslinie daher entgegen unseres Vorschlages keine Berücksichtigung. Dass sich die MVG nun auf den unzureichenden Nahverkehrsplan beruft, ist nicht verwunderlich. Diese falsche Entscheidung ist aber nicht in ,Stein gemeißelt‘. Sie muss revidiert werden. Dafür wollen wir sorgen.“