Schlangen, Schlangenfrau und eine feurige Jonglage

Circus Salto in Lüdenscheid

+ © Jakob Salzmann Keine Knochen schien Schlangenfrau Angelina Spindler zu haben. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid – In der Luft und auf dem Boden erfreute Circus Salto, der bis morgen in der Bergstadt gastiert, mit heiterer, poetischer und waghalsiger Zirkuskunst. Vor kleiner Zuschauerkulisse feierte der Familienzirkus, der in vierter Generation von Bernhard Köllner geleitet wird, auf dem Loher Schützenplatz Premiere.