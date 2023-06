„Circus Fantasia“ gastiert mit Dinos in Lüdenscheid

Der „Circus Fantasia“ baut in der Bergstadt wieder sein Zelt auf. In der Zeit vom 17. bis 25. Juni gastiert der kleine Zirkus wieder am Schützenplatz Loh. Gezeigt wird dann laut Ankündigung ein neues Galaprogramm, das klassische Zirkusnummern mit modernen Show-Elementen vereine.

Lüdenscheid - Zum Mix in der Manege des „Circus Fantasia“ gehören Pferdedressuren, aber auch Hunde, Ziegen und Ponys zeigen, was sie können. Hochseilartistik und Späße der zirkuseigenen Clowns werden versprochen. Ebenso eine große Indiana-Jones-Show mit verschiedenen Reptilien und Feuerspucker-Nummern. Angekündigt werden ferner Show- und Artistikeinlagen mit den Disney-Prinzessinnen Elsa und Belle sowie dem Biest und dem beliebten Schneemann Olaf.

Anstatt mit Wildtieren im Zelt wollen die Schausteller kleine und große Zirkusfreunde mit einer Vielzahl von Reptilien begeistern. Für den sogenannten „Jurassic World“-Showteil werden die Künstler dann in animatronische Dinosaurierkostüme schlüpfen. Laut Ankündigung stehe Spaß mit lebensecht wirkenden Urzeitmonstern auf dem Programm.

Eine Licht- und Laser-Show und schillernde Kostüme runden die Show ab. Im Zelt für 500 Personen erwartet Groß und Klein ein Feuerwerk der internationalen Zirkuskunst im besonderen Ambiente, heißt es in der Vorankündigung.

Vorstellungen finden am 17., 19. sowie 21. bis 24. Juni jeweils um 16 Uhr statt. Sonntag, 18. Juni, beginnt die Vorstellung um 14 Uhr, am 25. Juni um 11 Uhr. Weitere Informationen zu Preisen und ermäßigten Tickets gibt es unter der Rufnummer 01 71 / 2 89 19 73. Dort sind auch Kartenreservierungen möglich.