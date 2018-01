Circus Busch am Loh: Supertalent-„Gebrüder Scholl“ in der Manege

+ © Reinhard Ott Der Circus Busch kommt im Februar mit einem neuen Programm und vielen Artisten nach Lüdenscheid. © Reinhard Ott

Lüdenscheid - Der Zirkus kommt in die Stadt: Fünf Tage lang, vom 1. bis zum 5. Februar, wird der Circus Busch, unter der Direktion von Hardy Scholl, seine Zelte auf dem Schützenplatz am Loh in Lüdenscheid aufschlagen.