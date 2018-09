Massenandrang bei „Italienischer Nacht“

Lüdenscheid - So schmeckt der Süden: Am Samstag lockte in Lüdenscheid die mittlerweile neunte „Italienische Nacht“. Allerdings an ungewohntem Standort.

Angesichts des starken Andrangs in den vergangenen Jahren hatten die Veranstalter um Oliver Scherff, Patrick Jaeschke und Nicolas Leitgeb das Fest von der Wendeplatte an der Corneliusstraße in den deutlich geräumigeren Rosengarten verlagert. Und dort entfaltete das Fest erst recht seine bekannte Sogwirkung.

Schon gegen 19 Uhr ging es in den Gängen nur noch stockend voran. Unter dem Motto „Ciao Amici“ tummelten sich in der Budenstadt bis um Mitternacht Menschen aller Altersstufen. Der Platz war schwarz vor Menschen.

Italienische Nacht im Rosengarten Zur Fotostrecke

Italienische Momente gab es bei der Veranstaltung, die schon am Nachmittag begann, reichlich. Auf der Bühne sorgten zunächst Akteure der Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeier mit einer Animation für Kinder, später dann Musiker Angelo Della Fera nebst Band für kreative Beiträge. Flankiert von klassischen italienischen Pop- und Rock- Klängen genossen die Besucher des Familienfests sichtlich entspannte Stunden.

Das zeigte das Bild an den Tischen und Ständen. An mehreren Verkaufsstellen boten kulinarische Experten ihre Gerichte an – Pizza und Lasagne, Salate, Kartoffelpfanne, Fleisch und Antipasti. Die Liste ließe sich fortsetzen. Dazu flossen Wein und Bier aus Italien, Cocktails und alkoholfreie Getränke. Auch die am Rosengarten ansässigen Gastro-Betrieb beteiligten sich an der Beköstigung der Gäste. Das alles bei stabilem Spätsommerwetter.

Die enorme Resonanz, auf die die Freiluft-Feier erneut stieß, bewies dabei: Die „Italienische Nacht“ hat sich im gesellschaftlichen Leben Lüdenscheids etabliert. Manche sehen in der Party mittlerweile gar ein Stadtfest im Kleinformat. Das eigentliche Stadtfest steht dann am kommenden Wochenende an.