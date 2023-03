Lüdenscheider Geschichte: Jehovas Zeugen führen Rechtsstreit um Kusserow-Archiv

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Wilhelm Kusserow war ein talentierter Graveur und arbeitete in der Firma Gerhardy, bei der er auch seine Ausbildung gemacht hatte, in Lüdenscheid. Im Herbst 1939 wurde er zum Wehrdienst einberufen. © Jehovas Zeugen, Zentralarchiv Europa

Die Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen in Deutschland streitet seit Jahren vor Gerichten um die Herausgabe des sogenannten Kusserow-Archivs. Die umfangreiche Sammlung von Dokumenten, die Annemarie Kusserow zu Lebzeiten zusammenstellte, sind Zeugnisse der Gräueltaten und der Verfolgung, deren Opfer ihre Familie in der NS-Zeit war.

Lüdenscheid – Im Kusserow-Archiv, das sich derzeit im Bestand des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden befindet, finden sich auch Spuren der Bad Lippspringer Familie, die sie in Lüdenscheid hinterließ.

Die Erlebnisse als Soldat im Ersten Weltkrieg hatten dazu geführt, dass sich Franz Kusserow nach Rückkehr von der Front zu seiner Familie nach Bochum immer wieder Sinnfragen zuwandte. Zu Beginn der 1920er-Jahre kamen darüber dann er und seine Frau Hilda in Kontakt mit der Bibelforscherbewegung (1931 in „Jehovas Zeugen“ umbenannt). 1924 ließ sich das Ehepaar als Bibelforscher taufen. Die Werte des angenommenen Glaubens vermittelte das Paar auch seinen elf Kindern. Deren zweitältester Sohn Wilhelm (geboren 1914) kam 1929 nach Lüdenscheid, um in der Bergstadt bei der Firma Gerhardy die Ausbildung zum Graveur zu absolvieren. 1931 zog die Familie Kusserow von Bochum nach Bad Lippspringe, Wilhelm Kusserow hingegen blieb in Lüdenscheid, um ab 1933 dann den Beruf des Graveurs auszuüben.

Geheime Treffen und Taufen in der Kellerbadewanne

Im „Lüdenscheider Gedenkbuch für die Opfer von Verfolgung und Krieg der Nationalsozialisten 1933 - 1945“, herausgegeben 2005 von der Friedensgruppe Lüdenscheid sowie dem Bündnis für Toleranz und Zivilcourage – gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit, wird auch auf die Verfolgung der Bibelforscher in der NS-Zeit eingegangen. Nach dem Verbot der Gemeinschaft im Sommer 1933 seien die Treffen dieser Gruppen auch in Lüdenscheid heimlich abgehalten worden: „Ein Treffpunkt war bei Rudolf Wilhelm Piene (genannt Hugo) und seiner Frau Selma, geb. Hasenclever, am Worthang. In deren Kellerbadewanne wurden ‘Neue’ getauft“.

Die Familie Kusserow und ihre elf Kinder wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und schließlich auseinandergerissen. Die Jüngsten wurden in NS-treue Pflegefamilien gegeben, zwei Söhne wurden als Wehrdienstverweigerer hingerichtet, die restlichen Mitglieder inhaftiert oder in Internierungslager gebracht. © Privat

Im März 1938 wurde das Paar von der Gestapo verhaftet. Bereits ab 1936 kam es durch das NS-Regime zu Massenverhaftungen von Bibelforschern, Wilhelm Kusserows Familie und andere, die vorerst noch frei waren, verbreiteten die sogenannte Luzerner Resolution. In dieser hatten sich Jehovas Zeugen von allen politischen Angelegenheiten distanziert. In der Resolution heißt es: „Als Nachfolger Christi beteiligen wir uns nicht an den politischen Angelegenheiten dieser Welt; auch besitzen wir kein Interesse daran. Unser einziger Zweck und Auftrag besteht darin, den Namen und das Königreich Gottes unter Christus bekanntzumachen, damit die Menschen darüber Klarheit erhalten und in völliger Kenntnis der Sachlage entscheiden können, wem sie dienen wollen.“

Unbeeindruckt von der zum Ausdruck gebrachten Position der gläubigen Zeugen Jehovas wurden die Männer der Gemeinschaft dennoch einberufen zur Front.

Einberufung zur Front trotz Resolution

Und so erhielt auch Wilhelm Kusserow im Herbst 1939 den Einberufungsbescheid der Wehrmacht, dem er zunächst folgte. Hinreichend dokumentiert ist aber auch, dass ihn starke Gewissensbisse plagten, sein Glauben nicht mit dem Kriegsdienst vereinbar für ihn war.

Im Dezember 1939 fasste Wilhelm Kusserow schließlich den Entschluss, seinem Vorgesetzten zu sagen, dass er den Dienst verweigere. Was folgte, war ein Prozess vor dem Kriegsgericht in Münster, an dessen Ende Wilhelm Kusserow zum Tode verurteilt wurde. Dreimal richtete er, während er in Haft auf die Vollstreckung des Urteils wartete, Einspruch gegen die Entscheidung des Gerichts. Dreimal lehnte man diesen ab, den Hinrichtungsbefehl unterzeichnete Adolf Hitler persönlich. Am 27. April 1940 wurde Wilhelm Kusserow hingerichtet. An der Richtstätte auf dem heutigen Gelände der Universität Münster erinnert seit 2002 eine Gedenktafel an Wilhelm Kusserow. Das Grab Wilhelm Kusserows befindet sich in Bad Lippspringe. Es ist ein Gemeinschaftsgrab für ihn und seinen jüngeren Bruder Wolfgang, der ebenfalls wegen Wehrdienstverweigerung angeklagt, verhaftet und von den Nazis hingerichtet wurde. Er wurde am 28. März 1942 im Alter von nur 22 Jahren im Zuchthaus Brandenburg enthauptet.

Klage in erster Instanz abgewiesen

In den Jahren der NS-Diktatur wurden alle anderen Mitglieder der gläubigen Großfamilie Kusserow mehrfach inhaftiert und zum Teil auch in Konzentrationslagern interniert. In Büchern, Filmen und Aufzeichnungen erzählten die überlebenden Kinder der Familie Kusserow in den nachfolgenden Jahren ihre Geschichte. Die Kusserow-Tochter Annemarie, die das Archiv der Familiengeschichte pflegte, verstarb 2005. Ihre Sammlung der Dokumente ging über in den Besitz ihres Bruders Hans Werner. Von ihm erwarb die Bundesrepublik 2009 die 31 Ordner des Familienarchivs für das Militärhistorische Museum der Bundeswehr für 4000 Euro. Seit dem Tod Hans Werner Kusserows versuchten Jehovas Zeugen nun eine außergerichtliche Einigung über den Verbleib des Archivs zu erzielen, da ihrer Meinung nach das historisch wertvolle Vermächtnis über die Verfolgung der Gemeindemitglieder ihrer Gemeinschaft zustehe. Eine Einigung scheiterte, weshalb im April 2021 Jehovas Zeugen den Klageweg beschritten.

Das Landgericht Koblenz wies die Klage jedoch am 18. November 2021 ab. Das Museum habe nach der Auffassung des Gerichts das Archiv „gutgläubig erworben“, hieß es im Urteil. „Völlig unberücksichtigt hat das Gericht hierbei allerdings gelassen, dass dieses einzigartige Archiv die Verfolgungsgeschichte einer Familie dokumentiert, die unsagbar unter den Nationalsozialisten gelitten hat. Dieser Geschichte kann in einem Militärmuseum nicht angemessen gedacht werden, was der Beklagten auch bewusst ist“, erklärt Martin Epp, Sprecher von Jehovas Zeugen Deutschland, auf LN-Anfrage. Wider dessen habe das Landgericht die Ansicht, die Beklagte hätte keine Nachforschungen zu der Berechtigung des Verkäufers anstellen müssen, nicht geteilt.

„Das Landgericht hat den moralischen Aspekt des gesamten Vorgangs völlig außer Acht gelassen“, sagt Epp. Ebenso unberücksichtigt sei gewesen, dass es sich bei der Beklagten nicht um eine uninformierte schutzwürdige Privatperson handele, sondern um eine Institution bzw. ein Ministerium. Dieses habe eine eigene rechtliche und moralische Verantwortung gerade auch gegenüber den Opfergruppen. Der Niederlage vor Gericht zum Trotz geht nun aber der Rechtsstreit um das Kusserow-Archiv in die nächste Runde. Mit Paul Gerhard Kusserow starb Ende vergangenen Jahres das letzte Kind von Franz und Hilda Kusserow.

In diesem Zusammenhang soll es laut Martin Epp einen neuen Sachstand geben, was das Familien-Archivs angehe. Die Wachtturm-Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas seien nun im Besitz von zuvor unbekannten Dokumenten, die bestätigten, dass das Archiv nicht verkauft, sondern an die Religionsgemeinschaft vermacht werden sollte. Um welche Dokumente es sich dabei konkret handele und warum sie erst nun aufgefunden seien, dazu will der Sprecher Jehovas Zeugen mit Rücksicht auf das laufende Verfahren keine Angaben machen. Die Wachtturm-Gesellschaft wird vor Gericht von der Kanzlei Paul & Paul Rechtsanwälte aus Kelkheim vertreten.