Christuskirche: Unerlaubte Gerüst-Besuche

Baustelle darf nicht betreten werden

+ © K. Zacharias Pfarrer Rainer Gremmels (links) und Dietmar Giedinghagen vor dem Bauzaun an der Christuskirche: Sie weisen darauf hin, dass Baustelle nicht betreten werden darf. © K. Zacharias

Lüdenscheid - Sie verschaffen sich unerlaubterweise Zugang zur Baustelle, lassen die Absperrung völlig außer Acht – und begeben sich letztlich nicht nur in Lebensgefahr, sondern machen sich auch strafbar: Gleich dreimal sei es in den vergangenen Wochen vorgekommen, dass Menschen das 60 Meter hohe Gerüst am Turm der Christuskirche erklommen hätten – einmal wurden die Täter sogar von der Polizei erwischt.