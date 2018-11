Christoph Riedel gibt neues Eisenbahnbuch heraus

Lüdenscheid - Er gilt in unserer Region als einer der führenden Eisenbahnexperten: Der Eisenbahnfotograf und Buchautor Christoph Riedel hat pünktlich zum beginnenden Weihnachtsgeschäft ein neues Buch für alle Liebhaber des Schienenverkehrs herausgegeben.

In Zusammenarbeit mit dem Sutton-Verlag, der sich auf die Herausgabe von Lokal- und Regionalgeschichte im deutschsprachigen Raum und die Verkehrs- und Technikgeschichte in Bildbänden spezialisiert hat, zeigt „Eisenbahnen im Sauerland“ die wichtigsten Strecken und Fahrzeuge auf.

Die Zeitreise beginnt im „verkehrsfeindlichen und dadurch wirtschaftlich benachteiligten Sauerland“, wie es in der Einleitung heißt: „Fast jedes Dorf wollte einen eigenen Bahnhof haben“. Neben- und Kleinbahnen erschlossen die Region in den Tälern von Ruhr und Lenne, viele von ihnen sind heute längst verschwunden. In Zeiten, in denen sich der stetig steigende Straßenverkehr selbst ausbremst, kehrt man, so Christoph Riedel, hier und da wieder zur Bahn zurück.

Fokus auf Geschichte von fünf Strecken

1986 komplett aufgegeben, wurde gerade erst die Strecke von Brügge ins Bergische Land für den Personenverkehr reaktiviert. Von Lüdenscheid nach Hagen, Dortmund oder Köln sei wieder umsteigefrei möglich. Der 155 Seiten starke Streifzug durch die Welt der Eisenbahngeschichte im Sauerland ist reich bebildert. Die Fotos stammen aus dem Riedel-Archiv oder aus Privatbesitz.

Neben allgemeinen Betrachtungen legte der Eisenbahn-Experte den Fokus auf die Entstehung und die Geschichte der Ruhr-Sieg-Strecke Hagen-Siegen, auf die Obere Ruhrtalbahn, die Volmetalbahn Hagen-Meinerzhagen, die Hönnetalbahn Neuenrade-Fröndenberg und die Neubaustrecke als Nebenbahn entlang der Biggetalsperre. Als aufwendig beschreibt der Autor das Anlegen der Ruhr-Sieg-Strecke. Rund 50 Prozent der Strecke sei kurvig, neun Tunnelwerke mussten errichtet werden. Allein der Nachrodter Tunnel zwischen Nachrodt und Altena maß 627 Meter.

Eine Eisenbahn durchs Volmetal zu bauen, war, so Riedel in seinen Ausführungen, erstmals 1840 im Gespräch. 1874 wurde die Strecke zwischen Hagen und Brügge für den Güterverkehr eröffnet, ein paar Monate später auch für den Personenverkehr. Lüdenscheid anzubinden, war erst 1880 möglich. Eine der steilsten Bahnstrecken Deutschlands zwischen Brügge und Lüdenscheid wurde eröffnet, in rund 100 Minuten kam man plötzlich mit der Bahn von Lüdenscheid nach Hagen.

Aufnahmen zeigen vergessene Orte

Der Güter- und Personenverkehr stieg rasant. Wurden 1889 nur 3600 Personen abgefertigt, waren es 1900 bereits 140 000. Der Güterverkehr ist heute fast zum Erliegen gekommen. Detailliert listet der Autor auf, wer wann wo noch welche Strecke nutzte und wann sie stillgelegt wurde. Für die Eisenbahnexperten folgt in den Betrachtungen über Lüdenscheid der reich bebilderte Blick auf die Triebfahrzeuge.

Viele Aufnahmen zeigen längst vergessene Orte und Anblicke wie der Blick von Stüttinghausen auf die Bahnhofsanlagen des Bahnhofs in Brügge im Winter 1983. Da wurden die Gleise 1 und 2 schon nicht mehr befahren.

Das Ende des Güterverkehrs an dieser Stelle ist anhand der Fotos gut nachvollziehbar. Und auch die Gegenüberstellung der Bilder vom Lüdenscheider Bahnhof aus dem Jahr 1983 und diesem Sommer am Ende der 155 Seiten sprechen für sich.