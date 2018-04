Christoph Reuter: „Froh sein, wenn ein Stil eine Woche anhält“

Komprimierte Wanderung durch 500 Jahre Musikgeschichte

Kabarettist, Pianist und „Lehrer" Christoph Reuter hat eine komprimierte Wanderung durch 500 Jahre Musikgeschichte geboten.

Lüdenscheid - Eine „Doppelstunde Musik“ mit allem, was dazugehört, erwartete die Besucher des Bistro K am Freitagabend: Mitsingen, zuhören, nachsitzen. Kabarettist, Pianist und „Lehrer“ Christoph Reuter hatte im Kulturhaus schon mehrfach Großes in Sachen „musikalische Bildung“ geleistet. Nun kam er zurück mit dem Angebot einer komprimierten Wanderung durch 500 Jahre Musikgeschichte - „von Amerika bis Polen, von Bach bis Bohlen“.