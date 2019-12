Christmas Carols in der Johanneskirche

Irische Weihnachten

+ © Woodwind&Steel Ein Konzert mit irischer Weihnachtsmusik verspricht „Woodwind & Steel“. © Woodwind&Steel

Lüdenscheid – Irish Christmas heißt es am Samstag, 21. Dezember, ab 20 Uhr in der evangelischen Johanneskirche am Lärchenweg. Die Formation „Woodwind & Steel“ verspricht eine „fröhlich, festliche Weihnachts-Show mit stimmungsvollen Songs und Stories von der grünen Insel“.