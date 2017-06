Christian Lindner wirbt immer noch um Zweitstimmen

+ © Messy FDP-Chef Christian Lindner ist an der Volmestraße noch immer groß auf einem Werbeplakat für die Landtagswahl zu sehen. © Messy

Lüdenscheid - Bis vor einigen Tagen prangte an der Halverstraße kurz vor dem Abzweig zum Brügger Bahnhof noch das Bild von Ralf Schwarzkopf, der als Landtagskandidat um Stimmen für sich und die CDU warb. Christian Lindner (FDP) ist dagegen immer noch gleich um die Ecke riesig an einer Hausfläche an der Volmestraße in Brügge vertreten.