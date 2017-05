Lindner wirbt auf Sternplatz:„Die FDP ist Ihr Problemlöser“

Lüdenscheid - „Wichtig ist es, dass die FDP dritte Kraft im Land wird“, warb FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner am frühen Mittwochabend auf dem Sternplatz für die Liberalen und das Votum der Wähler am Sonntag zur Landtagswahl.

Gründe hatte er reichlich parat, und die lieferte ihm vor allem die seiner Meinung nach desaströse Regierungspolitik von Rot-Grün in den vergangenen Jahren. „Ich glaube an den handlungsfähigen Rechtsstaat. Aber wenn die Gesetze wie im Fall Amri nicht angewendet werden und sich Innenminister Jäger aus der Verantwortung zieht, dann ist das ein Skandal und eine Frechheit.

Wenn Frau Kraft Herrn Jäger nicht entlassen will, dann entlassen Sie am Sonntag Frau Kraft. Dann sind wir beide los“, rief er den zahlreichen Zuhörern zu, die vor der Bühne seiner Rede folgten. Das gute Wetter bescherte ihm um so mehr Aufmerksamkeit, weil die Sitzstufen vor dem Rathaus gut besetzt waren. Leidenschaftlich warnte der 38-Jährige vor Schlaffheit, Laschheit und eigener Bequemlichkeit in der Politik und spannte in diesem Zusammenhang auch den Bogen zur Bundespolitik und kritisierte die Abhängigkeit, in die sich Bundeskanzlerin Merkel durch ihre verfehlte Flüchtlingspolitik zum türkischen Staatschef Erdogan begeben habe.

+ Kämpferisch trat Christian Lindner auf © Cédric Olivier Nougrigat

Doch zurück zu den Problemen, die Lindner in Nordrhein-Westfalen sieht: „Wir brauchen mehr Polizei, gerade im ländlichen Bereich. Das ist kein Problem des Geldes, sondern des Fachkräftemangels. Daher muss die Laufbahn bei der Polizei geöffnet werden. Auch Realschüler können gute Beamte werden, nicht nur Abiturienten“, kritisierte er die bestehenden Voraussetzungen.

Immer mehr Richtlinien, für die Rot-Grün sorge, behinderten die Entwicklung des Landes: „NRW braucht ein Entfesselungsgesetz.“

380 000 Kilometer Stau auf den Straßen NRWs kosteten die Menschen viel zu viel ihrer Lebenszeit. Planen, Bauen und Investieren müsse das Ziel sein. Das gelte auch für die digitalen Straßen, den Breitbandausbau. In der Bildungspolitik habe die rot-grüne Regierung kein Kind zurück lassen wollen. Doch nach sieben Jahren würden gerade die schwächsten Schüler zurück gelassen. Es müssten daher mehr Lehrer eingestellt, aber auch in Schulgebäude investiert werden.

„Die FDP ist Ihr Problemlöser“, versprach Christian Lindner. „Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber nur wenn eine Regierungspolitik auch klar unsere Handschrift zeigt. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir Opposition und treiben die Regierung vor uns her.“

Lindner, der auch Spitzenkandidat der FDP für die Bundestagswahl ist, sagte auf Nachfrage der LN, dass er im Falle einer Wahl in den Bundestag dieses Mandat ausführen werde. „Über den Landtag in den Bundestag, das war von vornherein klar“, betonte er. „Krönen Sie Ihren Lebensweg mit einer Mitgliedschaft in der FDP. Dann können Sie Sonntag zu den Siegern gehören“, appellierte er zum Schluss augenzwinkernd an die Zuhörer, um ganz ernst hinzuzufügen: „Gehen Sie wählen!“