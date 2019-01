Christian Bleiming Boogie Trio im Studio 19

Lüdenscheid – Boogie-Woogie und traditioneller Rhythm & Blues mit gelegentlichen Swing-Einflüssen wird den Besuchern am kommenden Samstag, 12. Januar, im Studio 19 im Eigenart an der Hochstraße vom Christian Bleiming Boogie Trio geboten.

Amandus Grund (Gitarre), Christian Bleiming (Klavier) und Peter Samland (Schlagzeug) spielen nicht nur die Klassiker des Genres, sondern auch eigene Kompositionen, die ganz im Stile der 30er- und 40er-Jahre gehalten sind, verspricht der Lüdenscheider Jazzclub als Veranstalter: „Das Trio beherrscht sein Metier, und daher klingen die traditionellen Melodien so frisch, als seien sie gerade erst erfunden worden.“

Bekannte Titel wie George Gershwins „Oh, Lady Be Good“ oder der „C-Jam Blues“ (aus dem Repertoire der Duke Ellington Big Band), sowie Eigenkompositionen von Christian Bleiming und R & B-Gitarren-Instrumentals aus der Feder von Amandus Grund zeichnen das Programm dieser Formation aus.

1993 gab es die erste von insgesamt sieben CD-Veröffentlichungen der drei Musiker aus Münster, wobei sich einige Titel zum Dauerbrenner im Radio entwickelten. „Die Tonträger begeisterten Fans und Fachwelt und führten zu etlichen TV-Auftritten.“ Bandleader Christian Bleiming wurde 2015 Preisträger beim „German Boogie Award“ – er gewann den „Pinetop“ in der Kategorie „Blues und Boogie Woogie-Pianist“.

Beginn der Veranstaltung am Samstag im Studio 19 an der Hochstraße 12 ist um 20.30 Uhr. Mitglieder des Jazzclubs haben freien Eintritt. Nichtmitglieder zahlen an der Abendkasse 15 Euro.