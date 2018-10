Chris Kramer & Beatbox’n’Blues gastieren im Eigenart 

Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues spielen am Freitagabend beim Jazzclub im Eigenart.

Lüdenscheid - Bandleader Chris Kramer hat sich bereits im Kulturhaus als begnadeter Geschichtenerzähler, Sänger und Songschreiber empfohlen. Jetzt kommt er mit Beatbox’n’Blues ins Eigenart. Und grüßt mit einem eigens für die LN gedrehten Video.

Am Freitagabend ist er auf Einladung des Jazzclubs Lüdenscheid zu Gast im Studio 19 im Eigenart an der Hochstraße. Und er kommt nicht allein. Begleitet wird der Bluesbarde von zwei jungen Musikern, die ebenfalls in Lüdenscheid keine unbekannten Größen mehr sind: Chris Kramer & Beatbox’n’Blues.

Zwei junge Wilde und ein alter Blues-Barde haben einen innovativen Mix aus traditionellem Blues und modernen Beatboxsounds gemischt – tanzbar, virtuos und ausgesprochen unterhaltsam.

Musikalischer Gruß von Chris Kramer & Beatbox'n'Blues:

* In einigen Browsern könnte es Tonprobleme geben

Nach Lüdenscheid kommen sie mit der CD „Way back Home“. Der in diesem Jahr vierfache German Blues Award-Gewinner, der Kategorie „Bester Mundharmoniker-Spieler“, Chris Cramer und seine Musiker machen auf ihrer Tour durch Norwegen, Spanien und der Schweiz in Lüdenscheid einen Zwischenstopp.

Der Beatboxer Kevin O’Neal ist Teil der Drei-Mann-Combo, er ist zweifacher deutscher Beatboxmeister. Gitarrist Sean Athens verfügt trotz seiner Jugend über viel musikalische Erfahrung und gibt auf der Bühne gern die energiegeladenen „Rampensau“. O’Neal kommt aus dem Hip-Hop, Sean Athens aus dem Rock und Chris Kramer aus dem Blues.

Beginn der Show des Trios im Studio 19 ist am Freitag um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Nichtmitglieder 14 Euro, Mitglieder zahlen wie immer nichts.