Choräle und Chorsätze zum Karfreitag

Brügge - Die Evangelische Kirchengemeinde Brügge-Lösenbach lädt für Karfreitag, 14. April, ab 15 Uhr zu einem musikalischen Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu in ihre Kirche an der Halverstraße in Brügge ein. Gestaltet wird der Nachmittag vom Chor der Gemeinde, der durch einige Mitglieder des Projektchores Vokalconsort verstärkt wird.

Unter der Gesamtleitung von Reinhard Derdak stehen zum Karfreitag passende Choräle und Chorsätze auf dem Programm. Das Vokalconsort wird „Die sieben Worte des Herrn Jesu“ von Heinrich Schütz präsentieren. Die Dialoge beziehungsweise Rezitative des Evangelisten und die Worte Jesu werden von den Solisten Brunhilde Bohlmann und Klaus Anderseck sowie von Reinhard Derdak gesungen.

Letzterer übernimmt auch die Begleitung an der Orgel. Zudem wirkt Dorothee Hirth (Cello) als weitere Instrumentalistin an der Halverstraße mit. Die Verkündigung wird Gemeindepfarrer Michael Czylwik übernehmen, der dabei die besondere Betonung auf die Auslegung der „letzten sieben Worte, die Jesus sprach“, legen wird.