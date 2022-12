Ein kleiner Stern und seine Beobachtungen

Von: Björn Othlinghaus

Die Kinder hatten ihre helle Freude an den Vorträgen im Saal der Musikschule. © Othlinghaus

Mit gleich zwei Aufführungen des Mini-Musicals „Der kleine Stern“ waren die Kinder der Musical-AG und des Chores der Kolping-Schule am Dienstag und Mittwoch in der Musikschule am Staberg vertreten.

Lüdenscheid - Um allen Kindern und Eltern, die das weihnachtliche Musical sehen wollten, Platz bieten zu können, waren zwei Aufführungen notwendig – bei der ersten am Dienstag konnten Kinder und Eltern der Klassen 1a-4a zuschauen, am Mittwoch waren die Kinder und Eltern der Klassen 1b-4b an der Reihe. Nachdem Schulleiter Peter Ostermann das Ensemble auf der Bühne und die Gäste begrüßt hatte, drehte sich das Musical aus der Feder von Helmut Maschke um ein großes Sternenfest, auf dem alle Sterne vor dem großen Polarstern mit den wunderbaren Erlebnissen prahlen, deren Zeuge sie gewesen sind.

Als der kleine Stern von der Geburt des Christkindes berichtet, erntet er zunächst von den anderen für sein scheinbar unspektakuläres Erlebnis nur Hohn und Spott – bis alle vor Augen geführt bekommen, dass im Leben nicht immer nur die großen und spektakulären Dinge wichtig sind.

Einstudiert hatten die Kinder das Musical gemeinsam mit den beiden Lehrerinnen Edina Wiesner-Göbel und Cassandra Heß, die auch die Musical-AG leiten. Cassandra Heß konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht bei den Aufführungen dabei sein, sodass Edina Wiesner-Göbel die kleine Inszenierung leitete. Andrea Ertz, die den Schulchor der Kolping-Schule betreut, begleitete die Aufführung am Klavier.

„Schenke uns den Frieden, schenke uns das Licht“

Die Kinder des Schulchores sangen zahlreiche Lieder, darunter das Eröffnungsstück „Blinke, blinke, kleiner Stern“ oder das Stück „Wir sind die großen, gewaltigen Sterne“. Am Ende der etwa 20-minütigen Aufführung erhielt der kleine Stern, der die wichtigste Beobachtung von allen gemacht hatte, einen besonders schönen Schweif, bevor die Geschichte mit dem Abschlusslied „Schenke uns den Frieden, schenke uns das Licht“ endete.



Das Ensemble der Musical-AG und die Sängerinnen und Sänger des Chores der Kolping-Schule konnten sich indes über viel Applaus für ihr toll einstudiertes Mini-Musical freuen.